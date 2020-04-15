Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak boz Antep fıstığının kilogramı 76,50-78,25 liradan satıldı.
15.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:54
Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak boz Antep fıstığının kilogramı 76,50-78,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|76,50
|78,25
|Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)
|Kg
|77,50
|79,25
|Ceviz içi
|Kg
|52,00
|52,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|15,00
|16,00
|Ay çekirdeği içi
|Kg
|5,28
|5,28
|Nar ekşisi
|Kg
|31,00
|31,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|34,14
|36,26
|Yeşil mercimek
|Kg
|5,23
|5,23
|Ayçiçeği yağı (ham)
|Kg
|5,75
|5,75
Kaynak: AA