Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı 5,23 liradan satıldı.
14.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:50
Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı 5,23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,45
|3,00
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,62
|2,62
|Kırmızı mercimek
|Kg
|6,75
|6,75
|Yeşil mercimek
|Kg
|5,23
|5,23
|Fasulye (dermason)
|Kg
|6,63
|6,63
|Ay çekirdeği içi
|Kg
|5,28
|5,28
|Nohut (9 mm)
|Kg
|5,40
|5,40
Kaynak: AA