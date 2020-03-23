Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavlak Antep fıstığı 66 ila 69 liradan satıldı.
23.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:58
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavlak Antep fıstığı 66 ila 69 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|66,00
|69,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,74
|2,74
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|6,30
|6,95
|Sumak (toz)
|Kg
|13,00
|26,00
|Nane (kuru)
|Kg
|13,40
|13,40
|Buğday
|Kg
|1,60
|2,00
|Mısır
|Kg
|1,10
|1,37
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,90
|2,90
|Kepek (buğday)
|Kg
|1,18
|1,18
Kaynak: AA