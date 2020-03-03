Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 156,81 ile 205 liradan satıldı.
03.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:10
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 156,81 ile 205 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|51,00
|59,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|55,09
|70,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|156,81
|205,00
|Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)
|Kg
|77,00
|80,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|75,00
|100,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|130,00
|200,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|125,00
|138,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|80,00
|115,00
|Antep fıstığı içi (çekilmiş)
|Kg
|200,00
|220,00
Kaynak: AA