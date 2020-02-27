Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 150,50 ile 180 liradan satıldı.
27.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:46
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 150,50 ile 180 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|135,00
|158,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|150,50
|180,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|120,00
|120,00
|Antep fıstığı (sıra içi)
|Kg
|75,00
|80,00
|Kabuklu ceviz (kuru)
|Kg
|23,00
|27,00
|Karpuz çekirdeği (çiğ)
|Kg
|11,00
|11,00
|Pirinç (dökme)
|Kg
|3,37
|5,48
|Arpa
|Kg
|1,37
|1,40
Kaynak: AA