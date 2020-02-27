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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 120 liradan satıldı.

27.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:40
Gaziantep Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg120,00120,00
Karpuz çekirdeği (çiğ)Kg11,0011,00
Dana derisiKg5,505,50
Kırmızı mercimek (iç)Kg6,666,66
Kuzu derisiAdet23,0023,00
Bulgur (pilavlık) Kg2,803,34
Pirinç (baldo)Kg6,18

6,18
Arpa Kg1,401,40
BuğdayKg1,601,80

Kaynak: AA

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