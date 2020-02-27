Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 120 liradan satıldı.
27.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:40
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 120 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|120,00
|120,00
|Karpuz çekirdeği (çiğ)
|Kg
|11,00
|11,00
|Dana derisi
|Kg
|5,50
|5,50
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|6,66
|6,66
|Kuzu derisi
|Adet
|23,00
|23,00
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,80
|3,34
|Pirinç (baldo)
|Kg
|6,18
|6,18
|Arpa
|Kg
|1,40
|1,40
|Buğday
|Kg
|1,60
|1,80
Kaynak: AA