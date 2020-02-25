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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 162,50 liradan satıldı.

25.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:28
Gaziantep Ticaret Borsası

'nda meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 162,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg162,50162,50
Siirt fıstığı (kavlak)Kg70,0070,00
Ay çekirdeği (içi) Kg5,97 5,97

Buğday Kg1,601,86
Mısır Kg1,101,26
Arpa Kg1,311,31
Pirinç (dökme) Kg5,485,48
Kırmızı kabuklu mercimek Kg4,204,20
Nohut Kg2,702,72

Kaynak: AA

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