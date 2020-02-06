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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 180-185 liradan satıldı.

06.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:36
Gaziantep Ticaret Borsası

'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 180-185 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg72,0089,66
Antep fıstığı (meverdi)Kg160,00160,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg180,00185,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg116,15141,50
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg116,50148,00
Ceviz içiKg164,00164,00
Badem ici (tatlı)Kg64,6467,63
Kuru üzüm (siyah)Kg15,0016,25
Nohut (naturel) Kg2,753,00
BuğdayKg1,691,84

Kaynak: AA
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