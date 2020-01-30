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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 173,26 liradan satıldı.

30.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 30.01.2020 12:20
Gaziantep Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 173,26 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg57,4957,49
Antep fıstığı (boz iç)Kg173,26173,26
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg140,14140,14
Badem içi (tatlı)Kg55,6355,63
Yeşim mercimek Kg5,005,00
Nohut (8 mm)Kg3,403,40
Pirinç (dökme)Kg3,405,86
Buğday Kg1,681,83
Bulgur (köftelik)Kg2,362,45

Kaynak: AA
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