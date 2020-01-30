Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 173,26 liradan satıldı.
30.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 30.01.2020 12:20
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 173,26 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|57,49
|57,49
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|173,26
|173,26
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|140,14
|140,14
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|55,63
|55,63
|Yeşim mercimek
|Kg
|5,00
|5,00
|Nohut (8 mm)
|Kg
|3,40
|3,40
|Pirinç (dökme)
|Kg
|3,40
|5,86
|Buğday
|Kg
|1,68
|1,83
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,36
|2,45
Kaynak: AA