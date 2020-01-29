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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 137 -170,20 liradan satıldı.

29.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:40
Gaziantep Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 137 -170,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavlak)Kg75,0075,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg84,1584,15
Antep fıstığı (boz iç)Kg137,00170,20
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg139,00139,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg147,00147,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg120,00120,00
Dana eti (karkas) Kg34,5034,50
Mercimek (yeşil)Kg3,704,96
Nohut (9 mm)Kg4,255,02
Pirinç (baldo)Kg6,186,18

Kaynak: AA
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