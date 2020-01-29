Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 137 -170,20 liradan satıldı.
29.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:40
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 137 -170,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|75,00
|75,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|84,15
|84,15
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|137,00
|170,20
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|139,00
|139,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|147,00
|147,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|120,00
|120,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|34,50
|34,50
|Mercimek (yeşil)
|Kg
|3,70
|4,96
|Nohut (9 mm)
|Kg
|4,25
|5,02
|Pirinç (baldo)
|Kg
|6,18
|6,18
Kaynak: AA