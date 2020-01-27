Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 160 liradan satıldı.
27.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:26
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 160 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|50,00
|53,20
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|160,00
|160,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|100,00
|135,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|33,50
|33,50
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|29,00
|34,18
|Buğday
|Kg
|1,68
|1,70
|Mısır
|Kg
|1,02
|1,19
|Kepek (buğday)
|Kg
|1,04
|1,04
Kaynak: AA