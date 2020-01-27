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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 160 liradan satıldı.

27.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:26
Gaziantep Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 160 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg50,0053,20
Antep fıstığı (boz iç)Kg160,00160,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg100,00135,00
Dana eti (karkas) Kg33,5033,50
Kuru üzüm (siyah)Kg29,0034,18
BuğdayKg1,681,70
Mısır Kg1,021,19
Kepek (buğday)Kg1,041,04

Kaynak: AA
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