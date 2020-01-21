Haberler » Ekonomi » Gaziantep Ticaret Borsası - Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığının kilogramı 140 liradan satıldı.

21.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:14
Gaziantep Ticaret Borsası

'nda meverdi Antep fıstığının kilogramı 140 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg60,0060,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg149,90150,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg140,00140,00
Siirt fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)Kg80,0080,00
Ay çekirdeği içi Kg5,855,85
Zeytinyağı (ham) Kg14,0014,00
Kırmızı pul biber Kg16,0017,00
Dana eti (karkas) Kg30,0031,00
Kuzu eti (gövde)Kg37,0040,00
Nohut (naturel)Kg3,003,00

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler