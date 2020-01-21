Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığının kilogramı 140 liradan satıldı.
21.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:14
Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığının kilogramı 140 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|60,00
|60,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|149,90
|150,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|140,00
|140,00
|Siirt fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)
|Kg
|80,00
|80,00
|Ay çekirdeği içi
|Kg
|5,85
|5,85
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|14,00
|14,00
|Kırmızı pul biber
|Kg
|16,00
|17,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|30,00
|31,00
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|37,00
|40,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,00
|3,00
Kaynak: AA