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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 140-148 liradan satıldı.

15.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:38
Gaziantep Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 140-148 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg56,9057,33
Antep fıstığı (meverdi iç)Kg140,00148,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg134,00135,00
Ay çekirdeği içi Kg5,605,60
Buğday Kg1,681,95
Arpa Kg1,301,45
Mısır Kg1,101,22
Pirinç (dökme)Kg5,865,86
Bulgur (köftelik)Kg2,302,97
BuğdayKg1,681,95

Kaynak: AA
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