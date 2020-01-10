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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 130 ila 194 liradan satıldı.

10.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:00
Gaziantep Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 130 ila 194 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (Kırmızı kabuklu)Kg52,0060,10
Antep fıstığı (Kavrulmuş) Kg68,25100,00
Antep fıstığı (Boz iç)Kg130,50194,41
Antep fıstığı (Meverdi)Kg135,01149,00
Antep fıstığı (Kırmızı iç)Kg120,00143,25
Siirt fıstığı (Kavrulmuş)Kg84,6589,40
ArpaKg1,251,45
BuğdayKg1,622,09

Kaynak: AA
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