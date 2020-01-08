Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 135-149 liradan satıldı.
08.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:42
Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 135-149 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|52,00
|60,10
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|50,00
|50,00
|Antep fıstığı (boz-kavlak)
|Kg
|74,30
|75,03
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|62,25
|100,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|135,00
|149,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|130,50
|194,41
|Antep fıstığı (yeşil iç)
|Kg
|145,00
|145,00
|Antep fıstığı (sıra içi)
|Kg
|61,00
|79,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|140,00
|143,25
|Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|84,65
|89,40
Kaynak: AA