Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 29 - 29,5 liradan satıldı.
31.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:56
Gaziantep Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 29 - 29,5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana (karkas)
|Kg
|29,00
|29,50
|Kuzu (erkek-canlı)
|Kg
|21,60
|21,80
|Koyun (erkek-canlı)
|Kg
|22,00
|22,10
|Mısır
|Kg
|1,13
|1,28
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,60
|3,10
|Ekmeklik buğday
|Kg
|1,55
|1,75
|Sert buğday (İç Anadolu)
|Kg
|1,77
|1,85
|Sert buğday (Güneydoğu)
|Kg
|1,86
|2,05
Kaynak: AA