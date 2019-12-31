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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 29 - 29,5 liradan satıldı.

31.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:56
Gaziantep Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 29 - 29,5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Dana (karkas)Kg29,0029,50
Kuzu (erkek-canlı) Kg21,6021,80
Koyun (erkek-canlı)Kg22,0022,10
MısırKg1,131,28
Nohut (naturel)Kg2,603,10
Ekmeklik buğdayKg1,551,75
Sert buğday () Kg1,771,85
Sert buğday (Güneydoğu)Kg1,862,05

Kaynak: AA
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