Haberler » Ekonomi » Gaziantep Ticaret Borsası - Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 143,33-145 liradan satıldı.

25.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:06
Gaziantep Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 143,33-145 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavlak)Kg59,1667,28
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg52,0058,04
Antep fıstığı (boz-kavlak)Kg60,0084,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg85,0085,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg143,33145,00
Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)Kg61,3775,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg122,00123,50
Dana eti (karkas)Kg26,5030,00
Zeytinyağı (ham)Kg10,0010,00
Pirinç (baldo)Kg10,0010,00
MısırKg1,051,10

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler