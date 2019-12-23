Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 140 - 174,50 liradan satıldı.
23.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:00
Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 140 - 174,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|140,00
|174,50
|Antep fıstığı (çıtlak-kavlak)
|Kg
|65,00
|75,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|79,82
|90,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|140,00
|140,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|100,00
|135,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|70,00
|80,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|60,00
|60,00
|Kırmızı mercimek iç
|Kg
|3,45
|3,45
|Yeşil mercimek
|Kg
|3,70
|3,70
|Nohut (8 mm)
|Kg
|3,90
|3,90
|Fasulye (dermason)
|Kg
|6,63
|6,63
Kaynak: AA