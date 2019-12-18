Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 130 ila 190 liradan satıldı.
18.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:44
Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 130 ila 190 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|70,00
|91,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|60,50
|60,50
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|130,00
|190,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|140,00
|145,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|101,40
|119,20
|Antep fıstığı (boz-kavlak)
|Kg
|57,00
|57,00
|Ceviz ici
|Kg
|47,00
|47,00
|Badem içi
|Kg
|63,00
|63,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|31,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|15,00
|20,00
|Kırmızı pul biber
|Kg
|13,00
|20,00
Kaynak: AA