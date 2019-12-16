Haberler » Ekonomi » Gaziantep Ticaret Borsası - Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında, kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 54 - 56 liradan satıldı.

16.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:08
Gaziantep Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında, kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 54 - 56 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg54,00 56,00
Antep fıstığı (kavlak) Kg60,00 60,00
Antep fıstığı (boz kavlak) Kg45,0061,00
Antep fıstığı (kavrulmuş elek altı)Kg35,0052,00
Badem içi (tatlı)Kg54,0054,00
Dana eti (karkas)Kg 28,02 30,97
Kırmızı mercimek (kabuklu) Kg4,10 4,10
Kırmızı mercimek (iç)Kg6,006,50
Nohut (naturel)Kg2,803,20
Fasulye (dermason)Kg 6,63 6,63
Pirinç (baldo)Kg7,58 7,64

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler