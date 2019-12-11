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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında naturel nohutun kilogramı 3 liradan satıldı.

11.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:40
Gaziantep Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında naturel nohutun kilogramı 3 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Nohut (naturel)Kg3,003,00
Nohut (9 mm)Kg7,49 7,49
Mercimek (sarı iç)Kg6,85 6,85
Buğday Kg1,70 2,20
Mısır Kg 1,15 1,18
Sumak (toz)Kg25,0025,00

Kaynak: AA
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