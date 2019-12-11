Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında naturel nohutun kilogramı 3 liradan satıldı.
11.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:40
Gaziantep Ticaret Borsasında naturel nohutun kilogramı 3 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,00
|3,00
|Nohut (9 mm)
|Kg
|7,49
|7,49
|Mercimek (sarı iç)
|Kg
|6,85
|6,85
|Buğday
|Kg
|1,70
|2,20
|Mısır
|Kg
|1,15
|1,18
|Sumak (toz)
|Kg
|25,00
|25,00
Kaynak: AA