Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığının kilogramı 125 liradan satıldı.
10.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:28
Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığının kilogramı 125 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|58,00
|58,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|50,00
|56,65
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|125,00
|125,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|62,00
|78,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|102,00
|125,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|31,50
|31,50
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|3,10
|Buğday
|Kg
|1,95
|2,09
|Mısır
|Kg
|1,05
|1,10
Kaynak: AA