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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 165 liradan satıldı.

05.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:12
Gaziantep Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 165 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg52,7556,04
Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg70,0082,00
Antep fıstığı kavrulmuş (elekaltı)Kg110,00110,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg165,00165,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg85,00134,22
Antep fıstığı (meverdi)Kg118,50129,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg100,00126,52
Antep fıstığı (sıra içi)Kg75,0075,00
Kuru üzüm (siyah)Kg15,8516,15
Dana eti (karkas)Kg28,0030,40
Nohut (naturel)Kg2,502,70

Kaynak: AA
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