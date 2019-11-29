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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında, boz iç Antep fıstığının kilogramı 134,00 - 158,50 liradan satıldı.

29.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:24
Gaziantep Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında, boz iç Antep fıstığının kilogramı 134,00 - 158,50 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg134,00158,50
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg45,93 53,34
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg 58,30 62,10
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg56,51 82,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 125,00139,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg112,00 122,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 95,00120,00
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg 77,00 77,00
Ceviz içi Kg 56,60 56,60
Badem içi (tatlı)Kg 55,00

 63,00
Fındık içi Kg32,67

 44,05

Kaynak: AA
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