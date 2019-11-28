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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 55-56 liradan satıldı.

28.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:52
Gaziantep Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 55-56 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg55,0056,00
Antep fıstığı (kavlak elek altı)Kg30,0038,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg130,00 130,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg124,87 124,87
Kuru üzüm ()Kg12,0012,00
Kuru üzüm (siyah)Kg15,2515,25
Kuru kayısı Kg21,5021,50
Ay çekirdeği (çiğ)Kg 10,42 10,70
Dana eti (karkas)Kg 30,2531,00

Kaynak: AA
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