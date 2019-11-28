Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 55-56 liradan satıldı.
28.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:52
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 55-56 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|55,00
|56,00
|Antep fıstığı (kavlak elek altı)
|Kg
|30,00
|38,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|130,00
|130,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|124,87
|124,87
|Kuru üzüm (Besni)
|Kg
|12,00
|12,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|15,25
|15,25
|Kuru kayısı
|Kg
|21,50
|21,50
|Ay çekirdeği (çiğ)
|Kg
|10,42
|10,70
|Dana eti (karkas)
|Kg
|30,25
|31,00
Kaynak: AA