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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 140,25 ile 165 liradan satıldı.

27.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:04
Gaziantep Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 140,25 ile 165 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç) Kg140,25165,00
Antep fıstığı (kavlak) Kg48,00 48,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg70,0075,50
Antep fıstığı (meverdi)Kg120,00 120,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg116,00116,00
Ay çekirdeği (çiğ) Kg11,0911,09
Nohut (naturel)Kg3,003,00
Bulgur (çekilmiş) Kg2,773,16
Kepek (buğday) Kg0,601,00

Kaynak: AA
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