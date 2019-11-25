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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 149,50 ile 155 liradan satıldı.

25.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:36
Gaziantep Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 149,50 ile 155 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç) Kg149,50155,00
Dana eti (karkas)Kg32,0032,00
Sığır eti Kg25,5025,50
Mısır Kg1,101,15
Buğday Kg1,611,82
ArpaKg0,960,96
Bulgur (çekilmiş)Kg2,392,39
Zeytin (siyah)Kg4,005,57

Kaynak: AA
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