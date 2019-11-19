Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 124 ila 168 liradan satıldı.
19.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 19.11.2019 14:10
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 124 ila 168 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|69,50
|72,00
|Antep fıstığı (kabuklu)
|Kg
|46,00
|46,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|124,00
|168,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|100,00
|116,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|95,00
|121,00
|Karpuz çekirdeği
|Kg
|10,00
|10,00
|Biber salçası (acı)
|Kg
|2,04
|3,50
|Pekmez
|Kg
|12,18
|17,28
|Kırmızı biber (pul)
|Kg
|14,82
|24,10
|Sumak (toz)
|Kg
|24,00
|24,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|30,59
Kaynak: AA