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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 124 ila 168 liradan satıldı.

19.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 19.11.2019 14:10
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 124 ila 168 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg69,5072,00
Antep fıstığı (kabuklu) Kg46,00 46,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg124,00168,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg100,00 116,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg95,00 121,00
Karpuz çekirdeğiKg10,0010,00
Biber salçası (acı)Kg2,043,50
PekmezKg12,1817,28
Kırmızı biber (pul)Kg14,8224,10
Sumak (toz)Kg24,0024,00
Dana eti (karkas)Kg 28,0030,59

Kaynak: AA
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