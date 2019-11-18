Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı Antep fıstığı içinin kilogramı 114 liradan satıldı.
18.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 18.11.2019 11:32
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı Antep fıstığı içinin kilogramı 114 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|52,04
|52,04
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|114,00
|114,00
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,45
|3,10
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,45
|3,13
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,53
|6,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,25
|3,90
|Fasulye (dermason)
|Kg
|6,63
|11,29
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|10,20
|10,20
|Buğday
|Kg
|1,82
|1,90
|Arpa
|Kg
|1,30
|1,31
Kaynak: AA