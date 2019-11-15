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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 68,50 liradan satıldı.

15.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 15.11.2019 12:58
Gaziantep Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 68,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg68,5068,50
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-elekaltı) Kg36,10 36,10
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg 58,0060,00
Siirt fıstığı (kavlak 2. kalite)Kg45,00 55,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg45,15 45,15
Nohut (naturel)Kg 2,403,00
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 3,804,00
Buğday Kg1,502,00
Arpa Kg1,401,40
Mısır Kg1,101,19
Dana eti (karkas)Kg 28,8829,40

Kaynak: AA
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