Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 73-113 liradan satıldı.
14.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:38
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 73-113 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|48,50
|49,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|73,00
|113,00
|Antep fıstığı (boz iç 2. kalite)
|Kg
|110,00
|110,00
|Siirt fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|69,00
|69,00
|Ay çeğirdeği (çiğ)
|Kg
|10,62
|11,62
|Zeytinyağı (naturel)
|Kg
|9,99
|19,37
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,52
|2,52
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,52
|2,52
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,40
|3,00
|Buğday
|Kg
|1,84
|2,20
|Buğday (kırık)
|Kg
|1,05
|1,15
Kaynak: AA