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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 73-113 liradan satıldı.

14.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:38
Gaziantep Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 73-113 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavlak) Kg 48,5049,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş) Kg73,00113,00
Antep fıstığı (boz iç 2. kalite)Kg 110,00 110,00
Siirt fıstığı (boz kavlak)Kg 69,00 69,00
Ay çeğirdeği (çiğ)Kg 10,62 11,62
Zeytinyağı (naturel)Kg9,99 19,37
Bulgur (pilavlık)Kg2,52 2,52
Bulgur (köftelik)Kg2,52 2,52
Nohut (naturel)Kg2,40 3,00
Buğday Kg 1,84 2,20
Buğday (kırık)Kg1,05 1,15

Kaynak: AA
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