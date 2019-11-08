08.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:10

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 140-145,20 lira arasından satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg 65,00 78,00 Antep fıstığı (boz iç) Kg 140,00 145,20 Antep fıstığı (kırmızı iç) Kg 95,00 95,00 Antep fıstığı (kırmızı iç) Kg 118,00 125,00 Ceviz içi Kg 46,50 60,40

Kaynak: AA