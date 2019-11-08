Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 140-145,20 lira arasından satıldı.
08.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:10
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 140-145,20 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|65,00
|78,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|140,00
|145,20
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|95,00
|95,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|118,00
|125,00
|Ceviz içi
|Kg
|46,50
|60,40
Kaynak: AA