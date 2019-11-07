Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 120-200 liradan satıldı.

07.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:22
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 120-200 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg120,00200,00
Çörek otu Kg13,8013,80
KekikKg11,2911,90
KimyonKg9,879,87
Sumak (toz) Kg9,189,18
Nane (kuru)Kg10,5610,56
Kırmızı kabuklu mercimek Kg3,504,10
Bulgur (çekilmiş)Kg2,602,60
BuğdayKg1,601,78

Kaynak: AA
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