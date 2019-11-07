Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 120-200 liradan satıldı.
07.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:22
Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 120-200 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|120,00
|200,00
|Çörek otu
|Kg
|13,80
|13,80
|Kekik
|Kg
|11,29
|11,90
|Kimyon
|Kg
|9,87
|9,87
|Sumak (toz)
|Kg
|9,18
|9,18
|Nane (kuru)
|Kg
|10,56
|10,56
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|4,10
|Bulgur (çekilmiş)
|Kg
|2,60
|2,60
|Buğday
|Kg
|1,60
|1,78
Kaynak: AA