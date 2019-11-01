Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 140-175 liradan satıldı.
01.11.2019 15:48
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 140-175 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|140,00
|175,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|44,50
|50,32
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|48,72
|65,00
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|45,25
|59,71
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|60,00
|85,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|112,20
|118,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş elekaltı)
|Kg
|71,00
|73,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|100,00
|125,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|120,00
|138,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|75,96
|75,96
|Ceviz içi
|Kg
|60,00
| 62,00
Kaynak: AA