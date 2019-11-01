Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 140-175 liradan satıldı.

01.11.2019 15:48
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 140-175 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg140,00 175,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg44,50 50,32
Antep fıstığı (kavlak)Kg 48,72 65,00
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg 45,2559,71
Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg 60,0085,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg112,20 118,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş elekaltı)Kg 71,0073,00

Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 100,00125,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 120,00 138,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg75,96 75,96
Ceviz içi Kg 60,00 62,00

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et