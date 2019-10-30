Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 125,63-160 liradan satıldı.
30.10.2019 16:16
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 125,63-160 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|125,63
|160,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|42,10
|47,60
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|55,10
|60,20
|Antep fıstığı (çıtlak kavlak)
|Kg
|66,00
|68,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu organik)
|Kg
|56,00
|56,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|61,00
|83,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|100,00
|128,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|119,00
|133,66
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|100,00
|100,00
|Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|65,00
|85,00
|Fındık içi (kavrulmuş)
|Kg
|41,00
|41,00
|Kırmızı biber (pul)
|Kg
|15,00
| 25,00
Kaynak: AA