Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 122,60 - 140 liradan satıldı.
24.10.2019 16:36
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 122,60 - 140 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|122,60
|140,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu,ekstra)
|Kg
|54,00
|57,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|63,50
|65,88
|Antep fıstığı (kavrulmuş- elek altı)
|Kg
|41,00
|41,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|112,75
|121,80
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|3,00
|3,05
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|4,18
|4,64
|Yeşil mercimek
|Kg
|4,41
|4,41
|Nohut (9 mm)
|Kg
|3,79
|7,30
|Nohut (8 mm)
|Kg
|3,60
|3,60
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,00
|5,78
|Fasulye (dermason)
|Kg
|6,11
|7,92
Kaynak: AA