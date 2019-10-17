Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120,43 liradan satıldı.

17.10.2019 16:25
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120,43 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg 120,43 120,43
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu ekstra)Kg 50,02 50,02
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 42,50 42,50
Antep fıstığı (kavlak)Kg47,59 49,59
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 63,5080,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 114,00 114,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 114,26 114,26
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg103,04 103,50
Kırmızı pul biber Kg 18,5220,00
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 3,00 3,20
Kırmızı mercimek (iç)Kg4,004,40

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et