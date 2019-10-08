Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 124,16 - 126,90 liradan satıldı.

08.10.2019 16:46
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 124,16 - 126,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg 48,35 48,35
Antep fıstığı (boz kavlak) Kg 51,00 54,61
Antep fıstığı (çıtlak kavlak)Kg65,00 65,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 70,00 80,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg124,16 126,90

Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 101,00 104,50
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 115,00 125,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg 70,00 70,00
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg 75,00 79,00
Ceviz içi Kg53,50 62,60
Badem içi (tatlı)Kg 64,33 65,66
Dana eti (karkas)Kg 29,0031,00

Kaynak: AA
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