Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 124,16 - 126,90 liradan satıldı.
08.10.2019 16:46
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 124,16 - 126,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|48,35
|48,35
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|51,00
|54,61
|Antep fıstığı (çıtlak kavlak)
|Kg
|65,00
|65,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|70,00
|80,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|124,16
|126,90
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|101,00
|104,50
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|115,00
|125,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|70,00
|70,00
|Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|75,00
|79,00
|Ceviz içi
|Kg
|53,50
|62,60
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|64,33
|65,66
|Dana eti (karkas)
|Kg
|29,00
|31,00
Kaynak: AA