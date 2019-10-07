Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 132 - 162 liradan işlem gördü.

07.10.2019 14:56
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 132 - 162 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu ekstra) Kg 56,41 56,41
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg 47,9348,50
Antep fıstığı (çıtlak kavlak)Kg 65,00 65,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg60,00 75,00
Antep fıstığı (boz iç ekstra)Kg173,25 173,25
Antep fıstığı (yeşil iç)Kg 132,00162,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 100,00 115,00
Dana eti (karkas)Kg 28,87

29,95
Buğday Kg 1,601,78
Arpa Kg1,30 1,30
Mısır Kg 1,15 1,15
Nohut (naturel)Kg 2,40 2,95

Kaynak: AA
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