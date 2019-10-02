Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 - 175 liradan işlem gördü.

02.10.2019 13:08
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 - 175 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 41,50 50,29
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg27,70 28,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg 48,0054,65
Antep fıstığı (çıtlak kavlak)Kg67,00 67,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 60,00 80,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00 175,00
Antep fıstığı içi (soyulmuş)Kg 148,00 148,00
Antep fıstığı yeşil iç (soyulmuş)Kg 180,00 220,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 118,00 150,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 105,25 125,00
Badem içi (tatlı)Kg 63,00 63,00
Badem içi (kavrulmuş)Kg65,00 65,00
Sumak (toz)Kg 12,75 12,75

Kaynak: AA
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