Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 - 175 liradan işlem gördü.

01.10.2019 10:52
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 - 175 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 45,0047,04
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg 28,94 28,94
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg60,00 88,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg 120,00 175,00
Antep fıstığı (yeşil iç soyulmuş)Kg 115,00 115,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 79,00 127,07
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 117,00135,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 91,00 175,00
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg 85,00 85,00
Ceviz içi Kg 54,45 58,00
Buğday Kg 1,531,66
Arpa Kg 1,33 1,33

Mısır Kg 1,14

 1,14

Kaynak: AA
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