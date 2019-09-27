Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında organik zeytinyağının kilogramı 15 liradan işlem gördü.

27.09.2019 13:52
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında organik zeytinyağının kilogramı 15 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Zeytinyağı (organik)Kg15,00 15,00
Zeytinyağı (ham)Kg10,0012,00
Nohut (naturel)Kg2,20 2,40
İrmik (paketli)Kg2,67 3,07
Bulgur (pilavlık)Kg2,72 2,85
Bulgur (köftelik)Kg 2,77 2,82
Bulgur (çekilmiş)Kg1,05 2,82
Bulgur unu Kg 1,25 1,25
Buğday (aşurelik)Kg 2,17 2,17
Buğday (kırık)Kg0,55 1,23
Buğday Kg 1,211,90
Mısır Kg 1,01 1,22

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et