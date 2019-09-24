Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 169,86-174,17 liradan satıldı.

24.09.2019 11:22
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 169,86-174,17 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg169,86 174,17
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 42,4048,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg 25,0025,91

Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 59,0080,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg120,00 125,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 90,50125,00
Ceviz içi Kg60,0061,00
Ceviz (kabuklu)Kg 26,00 26,00
Badem içi (tatlı)Kg 53,0064,33
Siyah kuru üzüm Kg18,90 18,90
İncir (kuru)Kg10,0010,00
Karpuz çekirdeği (çiğ)Kg7,507,50
Badem içi (tatlı)Kg53,94 61,28
Zeytinyağı (sızma)Kg17,5018,00
Nar konsantresi (saf)Kg 16,4516,50
Kırmızı mercimek (iç)Kg4,305,00

Kaynak: AA
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