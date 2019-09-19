Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 ila 150 lira arasından satıldı.

19.09.2019 13:00
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 ila 150 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00150,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg41,0046,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg 27,8728,65
Antep fıstığı (kavlak)Kg 57,00 57,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 60,0070,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 125,00

 125,00

Antep fıstığı içi (meverdi)Kg95,00118,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 85,0085,28
Antep fıstığı (kavrulmuş-elekaltı)Kg 40,0045,00
Antep fıstığı (yeşil iç-ekstra)Kg190,00 190,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg 70,00 75,00
Karpuz çekirdeği (çiğ)Kg 7,50 7,50
Badem içi (tatlı)Kg53,94 61,28
BuğdayKg 1,45

 1,53
Arpa Kg 1,20 1,20
Kırmızı mercimek (iç)Kg 4,30 5,00

Kaynak: AA
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