Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 124,54 liradan satıldı.

18.09.2019 12:48
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 124,54 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg124,54 124,54
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg 27,8728,39
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 59,0080,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg114,50 122,40
Antep fıstığı (meverdi)Kg 105,57 105,57
Siirt fıstığı (boz iç)Kg 116,20 116,20
Ceviz içi Kg60,0061,00
Ceviz kabuklu (kuru)Kg26,00 26,00

Badem içi (tatlı)Kg 63,63 64,33
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 3,17 3,69
Kırmızı mercimek (iç)Kg 4,93 4,93
Nohut (8 mm)Kg 2,91 3,53

Nohut (naturel)Kg 4,00

 4,00

Fasulye (dermason)Kg 6,95

 7,92

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et