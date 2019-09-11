Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 65,25-70 liradan satıldı.
11.09.2019 11:24
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 65,25-70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|65,25
|70,00
|Antep fıstığı (kabuklu-yaş)
|Kg
|27,35
|27,35
|Antep fıstığı (kavrulmuş 2. kalite)
|Kg
|57,00
|57,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|120,00
|120,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|56,00
|58,50
|Pamuk tohumu küspesi
|Kg
|1,53
|1,53
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|4,00
|4,26
|Nohut (9 mm)
|Kg
|6,83
|7,12
|Nohut (8 mm)
|Kg
|2,78
|3,90
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,30
|2,50
|Nohut (kırık)
|Kg
|2,03
| 2,03
|Buğday
|Kg
|1,50
| 1,75
|Arpa
|Kg
| 1,10
|1,30
Kaynak: AA