Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 76,25 liradan satıldı.

10.09.2019 11:44
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 76,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg76,25 76,25
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg110,09 110,09
Antep fıstığı (yaş kabuklu)Kg27,35 27,35
Ceviz (kabuklu-kuru)Kg16,50 16,50
Zeytinyağı (ham)Kg 9,50 17,40
Zeytinyağı (naturel)Kg 18,75 18,75
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 3,00 3,00
Kırmızı mercimek (iç)Kg4,00 4,64
Yeşil mercimek Kg4,59 4,63

Nohut (9 mm)Kg4,504,50
Nohut (naturel)Kg 2,002,25
Fasulye (dermason)Kg8,07

8,74

Barbunya Kg 9,189,74

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et