Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 85-155 liradan satıldı.
09.09.2019 14:16
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 85-155 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|85,00
|155,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|28,20
|45,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu yaş)
|Kg
|27,61
|28,39
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|52,00
|55,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|61,00
|74,00
|Antep fıstığı (boz iç ekstra)
|Kg
|163,00
|165,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|120,00
|124,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|110,00
|120,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|95,00
|95,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|31,00
|31,00
|Buğday
|Kg
| 1,45
|2,05
|Arpa
|Kg
|0,90
|1,20
Kaynak: AA