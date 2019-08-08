Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 125-145 liradan satıldı.

08.08.2019 15:00
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 125-145 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg125,00145,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 56,0065,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 113,00115,50
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg90,0090,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 90,69120,00
Ceviz içi Kg45,00 55,44
Badem içi (tatlı) Kg30,0056,56
Fındık içi Kg52,0053,00
Dana eti (karkas)Kg 32,0032,00
Kuzu eti (gövde)Kg40,25 41,00
Bakla Kg5,02 5,02
Kırmızı mercimek (iç)Kg 2,80 2,80

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et