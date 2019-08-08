Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 125-145 liradan satıldı.
08.08.2019 15:00
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 125-145 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|125,00
|145,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|56,00
|65,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|113,00
|115,50
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|90,00
|90,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|90,69
|120,00
|Ceviz içi
|Kg
|45,00
|55,44
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|30,00
|56,56
|Fındık içi
|Kg
|52,00
|53,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|32,00
|32,00
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|40,25
|41,00
|Bakla
|Kg
|5,02
|5,02
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|2,80
| 2,80
Kaynak: AA