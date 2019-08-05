Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 100 liradan satıldı.

5.08.2019 10:59
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 100 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg100,00100,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 110,00 110,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 57,0062,00
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg 50,00 50,00
Antep fıstığı içi (boz sualtı )Kg24,00 24,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 40,00 40,00
Kırmızı mercimek (iç)Kg 4,05 5,00
Buğday (aşurelik)Kg 1,99 2,80
Bulgur (köftelik)Kg 2,70 3,10
Bulgur (pilavlık)Kg 3,10 3,10
İrmik (paketli)Kg 2,803,07
Pirinç (dökme)Kg 4,42 4,42
Pirinç (baldo)Kg4,73 5,26

Kaynak: AA
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